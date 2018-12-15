Неймар: не забыл ЧМ-2018. Хотел его выиграть

Нападающий "ПСЖ" Неймар признался, что не может забыть вылет с ЧМ-2018."До сих пор не забыл чемпионате мира. Я действительно хотел выиграть. Перед турнирном я восстановился после серьезной травмы, но это не помогло. Через четыре года нам предстоит еще один чемпионат мира, и кто знает, возможно, мы завоюем кубок для Бразилии", – сказал Неймар.