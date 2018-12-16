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"Ювентус" благодаря голу Роналду победил "Торино"

"Ювентус" обыграл "Торино" в матче 16-го тура чемпионата Италии - 1:0.

Чемпионат Италии

16 тур

"Торино" - "Ювентус"

Голы: Роналду, 70 (пен.)

"Торино": Сиригу (Ичасо, 20), Эйна (Беренгер, 85), Ансальди (Париджини, 75), Иццо, Джиджи, Н'Кулу, Базелли, Ринкон, Мейте, Белотти, Дзадза

"Ювентус": Перин, Шильо, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич, Джан, Матюиди, Манджукич, Дибала, Роналду

Предупреждения: Дзадза, 27, Пьянич, 48, Джан, 51, Роналду, 70, Ансальди, 72, Перин, 90+2
Теги: Ювентус Роналду Торино
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