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Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал итоги матча 16-го тура итальянского чемпионата над "Торино".

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на свой счет записал Роналду. Этот гол стал 5000-м в истории "Ювентуса". Туринский клуб стал первым в Серии А, кому удалось добраться до этой отметки.

"Это была сложная игра, и поле было довольно неровным. Мы провели хороший матч, играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу.

5000-й гол "Ювентуса" в Серии А? Я счастлив, но самым важным было помочь команде победить", — приводит слова Роналду Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Торино
Сегодня, 08:43
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#1  brysy  москва (Сегодня, 11:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Вот это ты загнул, играли намного хуже чем Торино, да и выиграли случайно.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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