Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:43
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу (1)
Вчера, 23:42
Неймар: не забыл ЧМ-2018. Хотел его выиграть
Неймар: не забыл ЧМ-2018. Хотел его выиграть
Вчера, 23:14
Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"
Крис Смоллинг продлил контракт с "МЮ"
Вчера, 23:09
"Вест Хэм" победил "Фулхэм"
"Вест Хэм" победил "Фулхэм"
Вчера, 23:06
Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом" (1)
Александр Головин - в заявке "Монако" на матч с "Лионом" (1)
Вчера, 21:19
Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед" (1)
Андреас Гранквист: не думаю, что перейду в "Манчестер Юнайтед" (1)
Вчера, 21:07
Испанские клубы отказались от идеи трансфера Неймара (1)
Испанские клубы отказались от идеи трансфера Неймара (1)
Вчера, 20:27
"Краснодар" не будет предлагать Перейре новый контракт (3)
"Краснодар" не будет предлагать Перейре новый контракт (3)
Вчера, 20:07
"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли"
"Тоттенхэм" вырвал победу у "Бернли"
Вчера, 20:06
"Бавария" разгромила "Ганновер"
"Бавария" разгромила "Ганновер"
Вчера, 19:31
"Реал" объявил состав на матч с "Райо Вальекано"
"Реал" объявил состав на матч с "Райо Вальекано"
Вчера, 19:17
Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернандо (30)
Болельщик "Спартака" подает встречный иск за побои со стороны Глушакова и Фернандо (30)
Вчера, 18:41
Сергей Прядкин: украинцы порадовались победе ЦСКА (2)
Сергей Прядкин: украинцы порадовались победе ЦСКА (2)
Вчера, 18:23
АЕК выплатит "Баварии" более 32 тысячи евро по решению УЕФА (1)
АЕК выплатит "Баварии" более 32 тысячи евро по решению УЕФА (1)
Вчера, 17:44
ВАР может быть введен в чемпионате России со следующего сезона (10)
ВАР может быть введен в чемпионате России со следующего сезона (10)
Вчера, 17:33
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"
"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Эвертон"
Вчера, 16:35
Нани: мы с Роналду всегда будем друзьями
Нани: мы с Роналду всегда будем друзьями
Вчера, 16:07
"Рома" заинтересована в услугах полузащитника "Янг Бойз" (1)
"Рома" заинтересована в услугах полузащитника "Янг Бойз" (1)
Вчера, 15:50
Олег Романцев: Кокорин и Мамаев уже поняли, что тюрьма - не Монте-Карло. Это уже перебор! (19)
Олег Романцев: Кокорин и Мамаев уже поняли, что тюрьма - не Монте-Карло. Это уже перебор! (19)
Криштиану Роналду: играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал итоги матча 16-го тура итальянского чемпионата над "Торино".
Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на свой счет записал Роналду. Этот гол стал 5000-м в истории "Ювентуса". Туринский клуб стал первым в Серии А, кому удалось добраться до этой отметки.
"Это была сложная игра, и поле было довольно неровным. Мы провели хороший матч, играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу.
5000-й гол "Ювентуса" в Серии А? Я счастлив, но самым важным было помочь команде победить", — приводит слова Роналду Football Italia.
"Газета.ру"
Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный мяч на свой счет записал Роналду. Этот гол стал 5000-м в истории "Ювентуса". Туринский клуб стал первым в Серии А, кому удалось добраться до этой отметки.
"Это была сложная игра, и поле было довольно неровным. Мы провели хороший матч, играли лучше, чем "Торино", имели больше возможностей забить и заслужили победу.
5000-й гол "Ювентуса" в Серии А? Я счастлив, но самым важным было помочь команде победить", — приводит слова Роналду Football Italia.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.