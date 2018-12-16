Маурицио Сарри: осуждаю любое проявление расизма и дискриминации

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал недавние инциденты с участием болельщиков клуба.В игре с "Манчестер Сити" болельщик "Челси" оскорбил Рахима Стерлинга, а в игре с "Види" фанаты столичного клуба скандировали антисемитские кричалки."Я уже говорил накануне матча с "Види". Что я могу ещё сказать? Могу только повторить, что осуждаю любое проявление расизма и дискриминации. Мне нужно думать о футболе, моей команде и игроках. А руководство клуба примет меры.Дискриминация — достаточно распространённая проблема. И совершенно нормально, что люди борются сообща. Меня иногда удивляет, что все в Англии просят найти решение. У этой проблемы нет решения. И в Англии, и во Франции, и в Италии, и в других странах мира всегда найдутся неумные люди", — приводит слова Сарри пресс-служба "Челси".