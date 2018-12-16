Лучано Спаллетти: Икарди идеальный центральный нападающий

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился мыслями об игре нападающего Мауро Икарди.В матче 16-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" Икарди забил единственный мяч в этой встрече успешно реализовав пенальти."Икарди завершает работу команды в нападении как идеальный центральный нападающий. Бывают моменты, когда противник давит и приходится отступать, чтобы получить мяч. В двух последних матчах Икарди отлично с этим справился", — цитирует Спаллетти Football Italia.В 13 матчах нынешнего сезона форвард забил девять мячей и отметился двумя результативными передачами.