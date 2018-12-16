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Лучано Спаллетти: Икарди идеальный центральный нападающий

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился мыслями об игре нападающего Мауро Икарди.

В матче 16-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" Икарди забил единственный мяч в этой встрече успешно реализовав пенальти.

"Икарди завершает работу команды в нападении как идеальный центральный нападающий. Бывают моменты, когда противник давит и приходится отступать, чтобы получить мяч. В двух последних матчах Икарди отлично с этим справился", — цитирует Спаллетти Football Italia.

В 13 матчах нынешнего сезона форвард забил девять мячей и отметился двумя результативными передачами.

"Газета.ру"
Теги: Спаллетти Икарди Интер
Сегодня, 09:42
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