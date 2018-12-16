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"Ювентус" повторил лучший старт сезона среди топ-5 лиг Европы

Туринский "Ювентус" повторил лучший старт сезона среду пяти лучших европейских лиг.

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Торино". Единственный мяч на свой счет записал нападающий Криштиану Роналду, который реализовал пенальти.

Эта победа позволила туринскому клубу повторить лучший старт в топ-5 европейских лиг по числу набранных очков после 16 стартовых туров. Такого же результата достигали "Тоттенхэм" (1960/1961), "Барселона" (2012/13) и "Манчестер Сити" (2017/18).

Стоит отметить, что мяч Роналду стал 5000-м забитым мячом в истории клуба. "Ювентус" стал первой командой, которая смогла забить столько в Серии А.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус
Сегодня, 10:04
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