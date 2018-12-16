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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Маурисио Почеттино одержал с "Тоттенхэмом" сто побед
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино одержал вместе с командой 100 побед.
В матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" с минимальным счетом переиграл "Бернли". Эта победа стала сотой для Почеттино на посту главного тренера команды. Стоит отметить, что для достижения этого результата специалисту потребовалось 169 игр.
При этом Арсен Венгер, который тренировал лондонский "Арсенал", смог достичь подобного результата на десять матчей позже.
"Газета.ру"
В матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Тоттенхэм" с минимальным счетом переиграл "Бернли". Эта победа стала сотой для Почеттино на посту главного тренера команды. Стоит отметить, что для достижения этого результата специалисту потребовалось 169 игр.
При этом Арсен Венгер, который тренировал лондонский "Арсенал", смог достичь подобного результата на десять матчей позже.
"Газета.ру"
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