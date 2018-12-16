Моуринью рассказал, почему Салах при нем не играл в "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча 17-го тура АПЛ с "Ливерпулем", ответил на вопрос о том, почему Мохамед Салах, ныне выступающий за мерсисайдцев, не играл при португальце во времена его работы в "Челси"."Он невероятно хорошо развит. Особенно заметен его прогресс в физическом плане. В "Челси" он был быстрым, но хрупким мальчиком, а теперь он быстрый, но уже сильный мужчина.Тогда он еще не был готов психологически, требовалась адаптация. Он приехал из небольшого швейцарского клуба "Базель" в большой клуб Премьер-лиги "Челси". Это было сложно для него.Сегодня он играет на высшем уровне. Тогда он был перспективным, а сегодня является одним из лучших в мире", - цитирует Моуринью пресс-служба "Манчестер Юнайтед".