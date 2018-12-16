СМИ: Моуринью может вернуться в "Интер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вновь возглавить "Интер".Как утверждает The Express, "нерадзурри" не собираются продлевать контракт с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти.Соглашение с 59-летним итальянцем истекает в конце этого сезона. Основным кандидатом на место главного тренера "Интера" является Моуринью, резервным - экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте.Напомним, Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год. Под его руководством "нерадзурри" дважды выигрывали чемпионат Италии, а также становились победителями Лиги чемпионов.