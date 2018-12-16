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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Моуринью может вернуться в "Интер"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может вновь возглавить "Интер".
Как утверждает The Express, "нерадзурри" не собираются продлевать контракт с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти.
Соглашение с 59-летним итальянцем истекает в конце этого сезона. Основным кандидатом на место главного тренера "Интера" является Моуринью, резервным - экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте.
Напомним, Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год. Под его руководством "нерадзурри" дважды выигрывали чемпионат Италии, а также становились победителями Лиги чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
Как утверждает The Express, "нерадзурри" не собираются продлевать контракт с нынешним наставником команды Лучано Спаллетти.
Соглашение с 59-летним итальянцем истекает в конце этого сезона. Основным кандидатом на место главного тренера "Интера" является Моуринью, резервным - экс-наставник "Челси" и "Ювентуса" Антонио Конте.
Напомним, Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год. Под его руководством "нерадзурри" дважды выигрывали чемпионат Италии, а также становились победителями Лиги чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
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