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ЦСКА поспорит с англичанами за чешского хавбека

ЦСКА, английские "Фулхэм" и "Ньюкасл", а также немецкий "Аугсбург" готовы приобрести центрального полузащитника чешского "Яблонца" Михала Травника.

Футболист начал карьеру в чешском "Словацко" в 2012 году. В 2015 году он стал игроком "Яблонца". С 2018 года выступает за сборную Чехии, за которую провел пять матчей. В текущем сезоне 24-летний Травник провел за свой клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €2 млн.

24-летний Травник может стать четвертым чехом в ЦСКА после Иржи Ярошика, Томаша Нецида и Любоша Калоуды.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 19:38
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#5  Frankenstein   (Сегодня, 20:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
он вроде бы не свободный агент,какой еще цска
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Borg  Burg (Сегодня, 19:59)
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24 года, 2 млн - вполне наш клиент.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  Corner  планета Земля (Сегодня, 19:56)
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Болеет за:
«Ростов»
Газета вру тот еще источник...
У коней своих перспективных хавов перебор, да не 24 летних а помоложе...нах он им нужен..


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 19:51)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Лукоморье
Интересно посмотреть на его игру. Ничего не знаю о нем. Ссылки есть?

Как ты вообще в Интернете ориентируешся, если даже запросы элементарный сформулировать не в состоянии...
По нарезкам любой лох будет Зиданом или Роналдо, даже Педроша. Собственно по нарезкам только Федуны и покупают. Скауты команд не просто так на матчи катаются.

Чтобы понять насколько футболист хорош, нужно посмотреть несколько матчей с участием Яблонца и данного футболиста.
Ссылок на трансляцию ты найдёшь море, и даже блочить их никто не будет, ибо непопулярный чемпионат.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Лукоморье  Россия (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
ЦСКА
Интересно посмотреть на его игру. Ничего не знаю о нем. Ссылки есть?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
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