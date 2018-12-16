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Краснодар Динамо
Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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ЦСКА поспорит с англичанами за чешского хавбека
ЦСКА, английские "Фулхэм" и "Ньюкасл", а также немецкий "Аугсбург" готовы приобрести центрального полузащитника чешского "Яблонца" Михала Травника.
Футболист начал карьеру в чешском "Словацко" в 2012 году. В 2015 году он стал игроком "Яблонца". С 2018 года выступает за сборную Чехии, за которую провел пять матчей. В текущем сезоне 24-летний Травник провел за свой клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €2 млн.
24-летний Травник может стать четвертым чехом в ЦСКА после Иржи Ярошика, Томаша Нецида и Любоша Калоуды.
"Газета.ру"
Футболист начал карьеру в чешском "Словацко" в 2012 году. В 2015 году он стал игроком "Яблонца". С 2018 года выступает за сборную Чехии, за которую провел пять матчей. В текущем сезоне 24-летний Травник провел за свой клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в €2 млн.
24-летний Травник может стать четвертым чехом в ЦСКА после Иржи Ярошика, Томаша Нецида и Любоша Калоуды.
"Газета.ру"
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