Новости партнеров

Мбаппе посетил финал чемпионата Европы по гандболу между Россией и Францией

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Франции.

Сборная России играет в главной встрече чемпионата Европы во второй раз в истории и впервые с 2006 года. 12 лет назад россиянки уступили Норвегии. Еще дважды команда завоевывала бронзу – в 2000-м и 2008 году.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мбаппе
Сегодня, 21:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:13)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gesha978
зато наши девочки самые сексапильные в мире!!!

Угу, Турки врать не будут.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  gesha978  Москва (Сегодня, 21:29)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
зато наши девочки самые сексапильные в мире!!!
Регистрация: 8.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.