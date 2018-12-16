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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Патрик Виейра: я бы хотел размазать Балотелли по стене, но не могу, потому что я больше не игрок (1)
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Мбаппе посетил финал чемпионата Европы по гандболу между Россией и Францией
Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Франции.
Сборная России играет в главной встрече чемпионата Европы во второй раз в истории и впервые с 2006 года. 12 лет назад россиянки уступили Норвегии. Еще дважды команда завоевывала бронзу – в 2000-м и 2008 году.
"Спорт-Экспресс"
Сборная России играет в главной встрече чемпионата Европы во второй раз в истории и впервые с 2006 года. 12 лет назад россиянки уступили Норвегии. Еще дважды команда завоевывала бронзу – в 2000-м и 2008 году.
"Спорт-Экспресс"
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