Мбаппе посетил финал чемпионата Европы по гандболу между Россией и Францией

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе посетил финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными России и Франции.Сборная России играет в главной встрече чемпионата Европы во второй раз в истории и впервые с 2006 года. 12 лет назад россиянки уступили Норвегии. Еще дважды команда завоевывала бронзу – в 2000-м и 2008 году.