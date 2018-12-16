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"Фейеноорд" дома проиграл "Фортуне"

"Фейеноорд" в матче 16-го тура чемпионата Голландии проиграл "Фортуне".

Чемпионат Голландии

16-й тур

"Фейеноорд" – "Фортуна" – 0:2

Голы: Хюттен, 51 (0:1). Эль-Мессауди, 90+1 (0:2).

"Фейеноорд": Бейло, ван дер Хейден (ван Перси, 67), ван Бек, Ньивкоп, Маласиа, Класи (Тапия, 46), Вилхена, Кекджю, Бергхейс, Ларссон, Венте.

"Фортуна": Кошелев, Херингс, Ниняй (Чиранни, 78), Даммерс, Пинту, Хосе Родригес, Димерс (Эссерс, 84), Сметс (Эль-Мессауди, 68), Хюттен, Новакович, Стоккерс.

Предупреждение: ван дер Хейден, 53.
Теги: Фейеноорд
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