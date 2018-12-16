Албанский убийца. "МЮ" не устоял на "Энфилде"

Небо и земля! Ливерпуль - большая команда, Манчестер - набор мешков с дерьмом. При этом - перейди любой из мешков сейчас в Ливерпуль - и станет важной частью большой команды... — Александр Шмурнов (@AShmurnov) December 16, 2018

ждём пресс-конференцию Моуриньо и рассказ о том, как МЮ проиграл рикошетам.) pic.twitter.com/fqvuKUS6Lo — ZhuraWell (@TimZhur) December 16, 2018

Шакири вышел на поле в матче "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед" на 70-й минуте - и оформил дубль, похоронив команду Моуриньо. Об ошибках Алиссона, блестящей игре Фабиньо и доминирующем футболе Юргена Клоппа.По цифрам выходило, что бояться этого противостояния надо было именно "Ливерпулю". До начала встречи "красные" уже 8 игр подряд не могли победить своих главных, если брать прицел на историю, соперников. Жозе Моуриньо имел внушительные 50 процентов побед на "Энфилде" в то время, как Юрген Клопп против "МЮ" действовал очень неудачно.Но все прекрасно понимали, кто фаворит. "Ливерпуль" ещё не проигрывал в чемпионате, на неделе сбил с лигочемпионской дистанции "Наполи" и занимал первое место до начала тура. "Дьяволы" же явно страдали от игровых проблем и плелись лишь на шестой позиции.Игра это подтвердила. Причем не только результатом, но и своим характером.Бразильский полузащитник был лучшим в этой игре. Он, конечно, не забил сам и не выступил так ярко, как Шакири, но если говорить именно о вовлеченности в подавление "Манчестера", то споров быть не может.Стартовый навал имел большое значение для хозяев. Они понимали, что на заключительных этапах матча у них не будет столько возможностей руководить игрой, сколько есть сейчас. Слишком многое было потрачено в игре с итальянцами: здесь надо помнить и о характерном футболе немецкого тренера "Ливерпуля". По энергозатратности он ощутимо превосходит тот же стиль Моуриньо.Первые двадцать минут "Манчестер" не поднимал взгляда. "Ливерпуль" раскатывался и припечатывал гостей к штрафной площади, пытался оперировать уже там. Но на заключительной трети возникали проблемы: если опорную зону мерсисайдцы проходили одним махом, в компактной штрафной развернуться не получалось.Из-за такого характера игры Фабиньо, который в этом сезоне не получал особенно много игрового времени, имел возможность набегать к штрафной и принимать решения в относительном спокойствии. Результатом этого в первом тайме стал забитый мяч. Бразилец, вновь оказавшись на линии штрафной, забросил на Мане. Того прозевал Янг и позволил нападающему спокойно переиграть Де Хеа.Испанскому голкиперу на протяжении всего матча приходилось включаться в игру. И, несмотря на то, что "МЮ" пропустил три, к нему вряд ли можно предъявить особенные претензии. Удар вплотную от Сане и два рикошета - здесь вообще бы никто не справился.А вот Алиссон больше простаивал. "Манчестер Юнайтед" вообще катастрофически редко перебирался через центр поля. Если это и получалось, то гости сваливались на левый фланг и пытались подавать в штрафную - ничего другого (кроме, разве что, забросов на Лукаку, подбор после которых всегда забирали защитники "красных") "дьяволы" просто не предлагали.Собственно, именно поэтому футбол Моуриньо в этой игре вызвал у большинства зрителей конкретные эмоции.После одного из таких безобидных выступлений последовал прострел от Лукаку. Алиссон правильно занял позицию и должен был забирать этот лёгкий мяч, но тот выскользнул из рук.После этого "Манчестер Юнайтед" забил усилиями Лингарда, а "Ливерпуль" до конца тайма не мог нащупать свой темп. Наверное, это был единственный отрезок в матче, когда гости выполняли установку, - у подопечных Клоппа не получалось так же легко, как на старте, пробиваться через центр и опасность у ворот Де Хеа сошла на нет.Получилось любопытно, потому что Алиссона после "Наполи" хвалили больше всех. Болельщики хозяев переживали за физическое состояние полевых игроков, а не готов оказался вратарь.С начала второго тайма "Ливерпуль" доминировал и без Шакири. Как и в начале матча, "МЮ" зажимался на своей жилполщади и не особо хотел высовываться за порог штрафной.Чтобы вы понимали, именно так выглядит статистическое соотношение ударов "Ливерпуля" и "МЮ".Шакири лишь привнёс немного удачи - за что ему всё равно огромный респект. Дважды он бил по воротам и оба раза голы могли не состояться, если бы не рикошеты. Впрочем, многие фактор удачи списывают на нет, мол, в любом случае при взятии ворот фортуна должна повернуться лицом. Писал бы эту статью Юрий Альбертович Розанов, обязательно бы пояснил, что везёт тому, кто, собственно, и везёт.В любом случае - повезло Шакири, но не "Ливерпулю". Для команды это заслуженный результат, а не итог везения. Даже больше: если учитывать соотношение моментов, "красные" должны были громить манкунианцев.