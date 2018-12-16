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Жозе Моуринью: очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в 17-м туре АПЛ.

"Очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча. Да, первые 20 минут было тяжело. "Ливерпуль" играл мобильно, в высоком темпе. Но мы справились. Два решающих гола пропустили, по сути, из ничего. Очень "дешевые" голы. Я так и сказал ребятам в раздевалке", — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.

Sport24
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 22:02
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#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 22:30)
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