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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жозе Моуринью: очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (1:3) в 17-м туре АПЛ.
"Очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча. Да, первые 20 минут было тяжело. "Ливерпуль" играл мобильно, в высоком темпе. Но мы справились. Два решающих гола пропустили, по сути, из ничего. Очень "дешевые" голы. Я так и сказал ребятам в раздевалке", — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
Sport24
"Очень обидное поражение. Мы контролировали ход матча. Да, первые 20 минут было тяжело. "Ливерпуль" играл мобильно, в высоком темпе. Но мы справились. Два решающих гола пропустили, по сути, из ничего. Очень "дешевые" голы. Я так и сказал ребятам в раздевалке", — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
Sport24
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