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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Наполи" вырвал победу у "Кальяри"
"Наполи" с минимальным счетом победил "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0).
Чемпионат Италии
16 тур
"Кальяри" – "Наполи" 0:1
Голы: Милик, 90+1
"Кальяри": Краньо, Пизакане (Чигарини, 87), Романья (Андреолли, 80), Клаван, Падоин, Брадарич, Ионицэ, Барелла, Педро, Фараго, Фариас (Сау, 69)
"Наполи": Оспина, Малку (Кальехон, 80), Гулам, Максимович, Кулибали, Аллан, Уна (Инсинье, 71), Диавара (Мертенс, 62), Руис, Зелиньски, Милик
Предупреждения: Падоин, 48, Максимович, 72, Инсинье, 79, Сау, 89
Чемпионат Италии
16 тур
"Кальяри" – "Наполи" 0:1
Голы: Милик, 90+1
"Кальяри": Краньо, Пизакане (Чигарини, 87), Романья (Андреолли, 80), Клаван, Падоин, Брадарич, Ионицэ, Барелла, Педро, Фараго, Фариас (Сау, 69)
"Наполи": Оспина, Малку (Кальехон, 80), Гулам, Максимович, Кулибали, Аллан, Уна (Инсинье, 71), Диавара (Мертенс, 62), Руис, Зелиньски, Милик
Предупреждения: Падоин, 48, Максимович, 72, Инсинье, 79, Сау, 89
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