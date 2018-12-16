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"Наполи" вырвал победу у "Кальяри"

"Наполи" с минимальным счетом победил "Кальяри" в матче 16-го тура чемпионата Италии (1:0).

Чемпионат Италии

16 тур

"Кальяри" – "Наполи" 0:1

Голы: Милик, 90+1

"Кальяри": Краньо, Пизакане (Чигарини, 87), Романья (Андреолли, 80), Клаван, Падоин, Брадарич, Ионицэ, Барелла, Педро, Фараго, Фариас (Сау, 69)

"Наполи": Оспина, Малку (Кальехон, 80), Гулам, Максимович, Кулибали, Аллан, Уна (Инсинье, 71), Диавара (Мертенс, 62), Руис, Зелиньски, Милик

Предупреждения: Падоин, 48, Максимович, 72, Инсинье, 79, Сау, 89
Теги: Наполи Кальяри
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