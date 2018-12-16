Патрик Виейра: я бы хотел размазать Балотелли по стене, но не могу, потому что я больше не игрок

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра рассказал, как сложно ему приходится с форвардом Марио Балотелли."Что касается Марио, то я бы хотел ему ответить или просто размазать его по стене или повесить его за воротник на вешалке. Но я не могу, потому что я больше не игрок.Прежде чем сказать что-то, мне приходится дважды подумать, потому что это может наложить отпечаток, и я могу потерять великолепного футболиста. Я не хотел бы сказать то, о чем потом буду сожалеть. Я стараюсь быть конструктивным в общении с ним", - цитирует Виейра L’Equipe.По данным французской прессы, за последнее время с Балотелли случились два инцидента. Сначала он разбушевался из-за замены в матче с "Нимом" и разгромил раздевалку, отказавшись потом убрать за собой. В матче с "Генгамом" Балотелли ушел в туалет посреди внутрикомандного разговора.Кроме того, недавно Балотелли пожаловался на партнеров по команде, заявив, что они не могут сделать два точных паса подряд.