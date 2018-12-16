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Александр Головин – в стартовом составе "Монако" на матч с "Лионом"

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Лион" примет "Монако". Стали известны стартовые составы команд.

"Лион": Лопеш, Тете, Менди, Марсал, Марсело, Денайер, Тусар, Ауа, Фекир, Б. Траоре, Депай.

"Монако": Бенальо, Раджи, Бадьяшиль, Глик, Жемерсон, Хенрихс, Пеле, Тилеманс, Головин, Шадли, Фалькао.
Теги: Головин Монако Лион
Вчера, 22:37
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#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:00)
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Болеет за:
«Терек»
Сокрушительная победа Лиона, без вариантов. Минимум 3 положат из-под Нулёвина, без него бы шансы на ничью были точно.

UPD 21:09 Первый пошёл.
UPD 21:36 Вот и второй.
UPD 22:07 Удаление Нулёвина. Так и думал, что поднасрёт команде, но чтобы настолько... Он превзошёл все мои ожидания.
Осталось дождаться третьего гола.
UPD 22:16 Вот и третий. И это 100% вина Нулёвина. Не удивлюсь, что Лион загрузит ещё, но мой прогноз-минимум оправдался и в ссылке на матч и тут.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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