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Главный тренер "Лиона" Женезио: большое спасибо Головину

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио прокомментировал победу над "Монако" (3:0).

"Мы начали матч так, как и планировали. Большое спасибо Головину, которого удалили в самом начале второго тайма. Было важно победить после выхода в плей-офф Лиги чемпионов в Киеве", — цитирует специалиста foot01.

"Монако" с 47-й минуты играл вдесятером после того, как российский полузащитник Александр Головин получил красную карточку за грубый фол.
Теги: Головин Монако Лион
Сегодня, 09:33
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#4  GS  Москва (Сегодня, 11:09)
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Цитата: yanus0407
Ничему его жизнь не учит.

Жизнь учила, что в России можно.
А в Монаке разве ж это жызнь?!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  avnik  море (Сегодня, 10:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Головин всегда играл грязно в отборе. Ничему его жизнь не учит.


Дык, мало "благодарили" еще...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#2  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 10:27)
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Болеет за:
«Зенит»
Головин всегда играл грязно в отборе. Ничему его жизнь не учит.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#1  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 10:06)
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Болеет за:
«Локомотив»
Трольнул знатно.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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