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Карлос Бакка стал самым результативным колумбийцем в Ла Лиге

Форвард "Вильярреала" Карлос Бакка вчера реализовал пенальти в матче с "Уэской" (2:2).

Этот гол стал 53-м для 32-летнего нападающего в примере. Таким образом Бакка стал рекордсменом среди колумбийцев, превзойдя Радамеля Фалькао (экс-"Атлетико", 52).

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