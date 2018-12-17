Карлос Бакка стал самым результативным колумбийцем в Ла Лиге

Форвард "Вильярреала" Карлос Бакка вчера реализовал пенальти в матче с "Уэской" (2:2).Этот гол стал 53-м для 32-летнего нападающего в примере. Таким образом Бакка стал рекордсменом среди колумбийцев, превзойдя Радамеля Фалькао (экс-"Атлетико", 52).