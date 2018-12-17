СМИ: "Рома" может приобрести полузащитника "Боки" Барриоса, на него также претендует российский клуб

"Рома" интересуется полузащитником "Боки Хуниорс" Вильмаром Барриосом, сообщает Footboom.По данным издания, другим кандидатом на переход в римский клуб является полузащитник "Генка" Руслан Малиновский. "Рома" ведет переговоры с обоими игроками. На Барриоса также претендует один из российских клубов, его название не указано.В сезоне-2018/19 25-летний колумбиец провел пять матчей в чемпионате Аргентины. В завершившемся Кубке Либертадорес, где "Бока" в финале уступила "Ривер Плейт" (2:2, 1:3 д.в.), он провел 12 матчей.