Агент румына Мана - об интересе "Зенита": подождем перерыва в чемпионате Румынии - и посмотрим

Анамария Продан, агент правого полузащитника "Стяуа" Денниса Мана, прокомментировала интерес к 20-летнему хавбеку со стороны "Зенита".По информации Digi Sport, помимо сине-бело-голубях румынским игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фенербахче" и "Андерлехт". Руководство клуба из Бухареста оценивает Мана в 30 миллионов евро."Интерес "Зенита"? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии", – сказала Продан.В этом сезоне Ман провел 19 матчей за "Стяуа", забил 6 мячей и сделал 2 передачи.