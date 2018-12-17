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Агент румына Мана - об интересе "Зенита": подождем перерыва в чемпионате Румынии - и посмотрим

Анамария Продан, агент правого полузащитника "Стяуа" Денниса Мана, прокомментировала интерес к 20-летнему хавбеку со стороны "Зенита".

По информации Digi Sport, помимо сине-бело-голубях румынским игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фенербахче" и "Андерлехт". Руководство клуба из Бухареста оценивает Мана в 30 миллионов евро.

"Интерес "Зенита"? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии", – сказала Продан.

В этом сезоне Ман провел 19 матчей за "Стяуа", забил 6 мячей и сделал 2 передачи.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит Мана
Сегодня, 19:39
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(1)
#9  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:30)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
Помню, когда-то Стяуа (или еще кто) в ЛЧ Спартак просто издевательски обыгрывала.

От Москвы до Бреста
Нет такого места... dizzy_face
Дальше - сами.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#8  utekay  Россия (Сегодня, 22:02)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Мирча сразу вспомнился. По телу пробежали крупные мурашки.

не надо нам срумын confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#7  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:44)
  • -1
  •  (1)

Цитата: Хитрый Лис
За тридцать лямов можно всю сборную Румынии купить.

Помню, когда-то Стяуа (или еще кто) в ЛЧ Спартак просто издевательски обыгрывала. На ЧЕ-2008 румынская сборная выше нашей в рейтинге стояла. Еще, вот, их сборная нашу уделала (это когда Козловский пенальти не забил и тут же был удален) smiley
Но вообще ни румыны ни венгры чего-то в РСФСР не приживаются. Может, лучше бельгийцев смотреть?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мирча сразу вспомнился. По телу пробежали крупные мурашки.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  tiki  Москва (Сегодня, 20:20)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Saveger
Цитата: tiki
интересно, а хоть один румын в нашем чемпе заиграл?

Бикфалви и Антон прямо щас играют, вполне неплохо на уровне 8-12 команд лиги
Запомнились еще Кочиш, Стойка, Флореску, Кирицэ, Грозав, Панку... те же Тамаш и Йенчи были в Спартаке... но это все такие себе футболисты, одним словом румыны

вот и я к чему...на уровне середняка - спору нет. но вот что бы выстрелить и с условной перепродажей как то не приходит никто в голову. хотя вот Бикфалви и правда игрок, который достоин более сильной команды


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#4  Saveger  СПб (Сегодня, 20:02)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
интересно, а хоть один румын в нашем чемпе заиграл?

Бикфалви и Антон прямо щас играют, вполне неплохо на уровне 8-12 команд лиги
Запомнились еще Кочиш, Стойка, Флореску, Кирицэ, Грозав, Панку... те же Тамаш и Йенчи были в Спартаке... но это все такие себе футболисты, одним словом румыны


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:02)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
За тридцать лямов можно всю сборную Румынии купить.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  anonymous   (Сегодня, 19:55)
  • +2
  •  (4)

Цитата: tiki
интересно, а хоть один румын в нашем чемпе заиграл? Шоава не в счет, так как игрок очень даже средний был
переходил Ропотан...чуть ли не Бекхем от румын...но чего-то как то не вышло. от слова "совсем"

интресно хоть один румын сейчас стоит 30 лямов евро?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 19:44)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
интересно, а хоть один румын в нашем чемпе заиграл? Шоава не в счет, так как игрок очень даже средний был
переходил Ропотан...чуть ли не Бекхем от румын...но чего-то как то не вышло. от слова "совсем"


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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