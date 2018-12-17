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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Агент румына Мана - об интересе "Зенита": подождем перерыва в чемпионате Румынии - и посмотрим
Анамария Продан, агент правого полузащитника "Стяуа" Денниса Мана, прокомментировала интерес к 20-летнему хавбеку со стороны "Зенита".
По информации Digi Sport, помимо сине-бело-голубях румынским игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фенербахче" и "Андерлехт". Руководство клуба из Бухареста оценивает Мана в 30 миллионов евро.
"Интерес "Зенита"? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии", – сказала Продан.
В этом сезоне Ман провел 19 матчей за "Стяуа", забил 6 мячей и сделал 2 передачи.
"Спорт-Экспресс"
По информации Digi Sport, помимо сине-бело-голубях румынским игроком интересуются "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Фенербахче" и "Андерлехт". Руководство клуба из Бухареста оценивает Мана в 30 миллионов евро.
"Интерес "Зенита"? На данный момент я не готова это обсуждать. Мы подождем перерыва в чемпионате Румынии", – сказала Продан.
В этом сезоне Ман провел 19 матчей за "Стяуа", забил 6 мячей и сделал 2 передачи.
"Спорт-Экспресс"
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