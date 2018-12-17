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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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СМИ: Пату может вернуться в "Милан"
Бразильский форвард Алешандре Пату, возможно, вновь станет игроком "Милана". Об этом сообщают итальянские СМИ.
Сейчас футболист выступает за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" обратил внимание на бразильца, так как о переходе Златана Ибрагимовича договориться не удалось, а Фабио Квальярелла предпочел остаться в "Сампдории".
29-летний бразилец в 2018 году провел 33 матча за свой нынешний клуб и забил 19 мячей при пяти голевых передачах. Он уже выступал за "Милан" и в 150 матчах забил 63 мяча, сделав 18 результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
Сейчас футболист выступает за китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". По данным La Gazzetta dello Sport, "Милан" обратил внимание на бразильца, так как о переходе Златана Ибрагимовича договориться не удалось, а Фабио Квальярелла предпочел остаться в "Сампдории".
29-летний бразилец в 2018 году провел 33 матча за свой нынешний клуб и забил 19 мячей при пяти голевых передачах. Он уже выступал за "Милан" и в 150 матчах забил 63 мяча, сделав 18 результативных передач.
"Спорт-Экспресс"
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