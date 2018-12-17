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Фотосессия Криштиану Роналду в нижнем белье в бассейне с шариками (видео)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил видео с фотосессии.

Игрок в нижнем белье резвится в бассейне с шариками.

Теги: Роналду
Вчера, 23:24
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