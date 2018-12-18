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Вратарь белорусского "Витебска" Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе

Вратарь белорусского "Витебска" Андрей Щербаков погиб в автокатастрофе вместе с супругой и ребенком.

Вечером 17 декабря автомобиль футболиста занесло на встречную полосу, после чего произошло столкновение с эвакуатором. В машине, помимо Щербакова, находились его супруга и двое детей. Вратарь, его супруга и один из детей погибли на месте. Второй ребенок выжил и сейчас находится в больнице.

Щербаков выступал за "Витебск" с 2016 года, в составе команды он провел 27 матчей.

Пресс-служба "Витебска"
Сегодня, 15:10
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