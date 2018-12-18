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Жозе Моуринью попрощался с журналистами и покинул Манчестер

Португалец Жохе Моуринью покинул свои аппартаменты после отставки с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Возле отеля Lowry, где проживал специалист с 2016 года, собралось большое количество журналистов. Моуринью отказался отвечать им на вопросы и ограничился прощанием.

"Пока, ребята, пока", — сказал Моуринью, сидя на заднем сидении автомобиля.

Моуринью был отправлен в отставку 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью
Вчера, 23:16
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