Жозе Моуринью попрощался с журналистами и покинул Манчестер

Португалец Жохе Моуринью покинул свои аппартаменты после отставки с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".Возле отеля Lowry, где проживал специалист с 2016 года, собралось большое количество журналистов. Моуринью отказался отвечать им на вопросы и ограничился прощанием."Пока, ребята, пока", — сказал Моуринью, сидя на заднем сидении автомобиля.Моуринью был отправлен в отставку 18 декабря. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.