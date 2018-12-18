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Зинедин Зидан не планирует возглавлять "Манчестер Юнайтед"

Француз Зинедин Зидан не собирается возглавлять "Манчестер Юнайтед".

По информации Sport.es, специалист не хочет принимать команду в середине сезона.

18 декабря с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был уволен Жозе Моуринью. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.

В нынешнем сезоне после 17 туров "Манчестер Юнайтед" с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:42
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