Зинедин Зидан не планирует возглавлять "Манчестер Юнайтед"

Француз Зинедин Зидан не собирается возглавлять "Манчестер Юнайтед".По информации Sport.es, специалист не хочет принимать команду в середине сезона.18 декабря с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" был уволен Жозе Моуринью. Он возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством "красные дьяволы" завоевали Кубок Английской лиги, Суперкубок Англии, а также стали победителями Лиги Европы.В нынешнем сезоне после 17 туров "Манчестер Юнайтед" с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.