Александр Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" победил "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги. Основное время матча в Лестере завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти гости оказались точнее - 3:1. Решающий пенальти реализовал бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.Кубок Английской лиги1/4 финала: Олбрайтон, 73 - Де Брюйне, 14."Лестер Сити": Уорд, Магуайр, Сеюнджю, Фукс, Симпсон, Чоудури, Ндиди, Иборра (Олбрайтон, 61), Грэй, Геззаль (Мэддисон, 53), Ихеаначо (Перейра, 81)."Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Эрик Гарсия, Зинченко, Уокер, Стоунз, Фоден, Де Брюйне (Гюндоган, 71), Диаз (Стерлинг, 66), Марез, Агуэро (Жезус, 75).Предупреждения: Фоден, 50, Гюндоган, 85.