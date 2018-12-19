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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка лиги
"Манчестер Сити" победил "Лестер" в 1/4 финала Кубка лиги. Основное время матча в Лестере завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти гости оказались точнее - 3:1. Решающий пенальти реализовал бывший полузащитник "Уфы" Александр Зинченко.
Кубок Английской лиги
1/4 финала
"Лестер Сити" – "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Олбрайтон, 73 - Де Брюйне, 14.
"Лестер Сити": Уорд, Магуайр, Сеюнджю, Фукс, Симпсон, Чоудури, Ндиди, Иборра (Олбрайтон, 61), Грэй, Геззаль (Мэддисон, 53), Ихеаначо (Перейра, 81).
"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Эрик Гарсия, Зинченко, Уокер, Стоунз, Фоден, Де Брюйне (Гюндоган, 71), Диаз (Стерлинг, 66), Марез, Агуэро (Жезус, 75).
Предупреждения: Фоден, 50, Гюндоган, 85.
Кубок Английской лиги
1/4 финала
"Лестер Сити" – "Манчестер Сити" 1:1
Голы: Олбрайтон, 73 - Де Брюйне, 14.
"Лестер Сити": Уорд, Магуайр, Сеюнджю, Фукс, Симпсон, Чоудури, Ндиди, Иборра (Олбрайтон, 61), Грэй, Геззаль (Мэддисон, 53), Ихеаначо (Перейра, 81).
"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Эрик Гарсия, Зинченко, Уокер, Стоунз, Фоден, Де Брюйне (Гюндоган, 71), Диаз (Стерлинг, 66), Марез, Агуэро (Жезус, 75).
Предупреждения: Фоден, 50, Гюндоган, 85.
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