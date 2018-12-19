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Ули Хенесс продолжит руководить "Баварией"

Президент "Баварии" Ули Хенесс продолжит работу на своем посту.

Совет директоров "Баварии" утвердил Хенесса еще на 4 года работы.

66-летний немец работает в "Баварии" с 1979 года.

F.C. Bayern
Теги: Бавария
Сегодня, 09:48
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