Новости партнеров

Источник: Жозе Моуринью получит не больше 15 млн фунтов компенсации за увольнение из "МЮ"

Стали известны детали расторжения контракта "Манчестер Юнайтед" с главным тренером команды Жозе Моуринью.

По информации The Guardian, компенсация, которую выплатят португальцу за досрочное расторжение контракта, не превысит 15 миллионов фунтов.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
#3  Anatoly Silvershteyn   (Сегодня, 11:10)
  • 0
  •  (0)

Может нам его взять?
Регистрация: 18.12.2018 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 10:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Это уже не тренер, не игры нет, не результата, спёкся товарищ, но бабки колотить, не разучился, возглавит в очередной раз какую-нибудь команду, например из Италии, там гонорары уже поменьше, но всё равно можно деньжат по лёгкому срубить.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 10:24)
  • 0
  •  (0)

копейки !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.