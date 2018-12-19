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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Источник: чтобы переманить Почеттино "МЮ" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 млн фунтов компенсации
Источник: чтобы переманить Почеттино "МЮ" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 млн фунтов компенсации
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Источник: Жозе Моуринью получит не больше 15 млн фунтов компенсации за увольнение из "МЮ"
Стали известны детали расторжения контракта "Манчестер Юнайтед" с главным тренером команды Жозе Моуринью.
По информации The Guardian, компенсация, которую выплатят португальцу за досрочное расторжение контракта, не превысит 15 миллионов фунтов.
По информации The Guardian, компенсация, которую выплатят португальцу за досрочное расторжение контракта, не превысит 15 миллионов фунтов.
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