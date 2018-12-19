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Источник: Адриен Рабьо согласовал контракт с "Барселоной"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо с высокой долей вероятности зимой сменит клуб.

По данным Le Parisien, 23-летний футболист согласовал контракт с "Барселоной".

"ПСЖ" готов продать Рабьо зимой за 40 миллионов евро, поскольку игрок отказался продлевать контракт с парижским клубом.
Теги: Рабьо Барселона
Сегодня, 10:40
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