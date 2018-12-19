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"Бертон" – первый за 3 года клуб из 3-го дивизиона, вышедший в полуфинал Кубка английской лиги

Футбольный клуб "Бертон" в 1/4 финала Кубка английской лиги обыграл "Мидлсбро" (1:0).

Таким образом, "Пивовары" стали первым за три года клубом из 3-го дивизиона, вышедшим в полуфинал турнира.

В сезоне-2014/15 подобное удалось "Шеффилд Юнайтед".

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