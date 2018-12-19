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Источник: чтобы переманить Почеттино "МЮ" придется заплатить "Тоттенхэму" 34 млн фунтов компенсации

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Аргентинец – приоритетный кандидат для манкунианцев на предстоящее лето. Сейчас клуб ведет поиски временного тренера, который доработает с командой до конца сезона.

По данным The Times, контракт Почеттино не включает в себя опцию выкупа. "Тоттенхэм" неоднократно подчеркивал, что не будет вести переговоры по специалисту.

Таким образом "МЮ" придется полностью выплатить за специалиста его зарплату за 4 года – 34 миллиона фунтов. Почеттино этим летом продлил контракт на 5 лет с зарплатой 8,5 миллиона фунтов в год.

Теги: Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 11:18
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:41)
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interesni xod!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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