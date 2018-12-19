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Жозе Моуринью может вернуться в "Реал"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Реал", информирует El Pais.

Руководство мадридского клуба хочет, чтобы 55-летний португалец возглавил "сливочных" следующим летом. В приглашении Моуринью лично заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес.

Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.
Теги: Моуринью Реал
Сегодня, 16:54
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#1  nedva  Russia (Сегодня, 16:55)
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Болеет за:
«Спартак»
Только не это!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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