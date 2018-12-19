Жозе Моуринью может вернуться в "Реал"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может возглавить "Реал", информирует El Pais.Руководство мадридского клуба хочет, чтобы 55-летний португалец возглавил "сливочных" следующим летом. В приглашении Моуринью лично заинтересован президент "Реала" Флорентино Перес.Моуринью уже возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год.