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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Жозе Моуринью: я работал с замечательными людьми в "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свое увольнение из стана "красных дьяволов", сообщает The Independent.
55-летний португальский специалист гордится, что работал в таком клубе.
"Я был очень горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы, и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.
Я знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", - цитирует Моуринью The Independent.
"СЭ"
55-летний португальский специалист гордится, что работал в таком клубе.
"Я был очень горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы, и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.
Я знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", - цитирует Моуринью The Independent.
"СЭ"
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