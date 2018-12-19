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Жозе Моуринью: я работал с замечательными людьми в "Манчестер Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свое увольнение из стана "красных дьяволов", сообщает The Independent.

55-летний португальский специалист гордится, что работал в таком клубе.

"Я был очень горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы, и верю, что все болельщики клуба понимают это. Как и в случае с предыдущими клубами, я работал с замечательными людьми и верю, что некоторые из них станут моими друзьями на всю жизнь.

Я знаю, что вам всем известно о моих профессиональных принципах. Каждый раз, когда глава заканчивается, я демонстрирую свое глубочайшее уважение и не даю никаких комментариев относительно своих бывших коллег. Надеюсь, что СМИ также будут уважать мою позицию и позволят жить нормальной жизнью до момента, когда я решу вернуться в футбол. Счастливого Рождества", - цитирует Моуринью The Independent.

"СЭ"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 22:53
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#1  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 23:13)
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Болеет за:
«Спартак»
красава Маур, развел этих лохов на 20-ку )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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