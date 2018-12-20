Стилет Почеттино. Алли вывел "Тоттенхэм" в полуфинал Кубка Английской лиги

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Dele Alli getting hit by a bottle back of the head. He responds with how many League titles spurs have won ????. #ARSTOT #CarabaoCup pic.twitter.com/5P9KLRD3lz — Futbol Replays (@Futbol_Replays) December 19, 2018

В северолондонском дерби оказались сильнее "шпоры": они выбили "Арсенал", забив два безответных мяча. О втором поражении Эмери подряд и блестящем перфомансе Али, забившем гол, сделавшем ассист и получившем от болельщиков по голове.Турниры с плей-офф испанцу и его командам нравятся куда больше регулярных соревнований. Во Франции за два года Эмери успел выиграть два кубка страны и два кубка лиги (два суперкубка мы считать не будем), и всё это, не говоря об его предыдущих успехах, - вместе с "Севильей" он трижды брал Лигу Европы. Поэтому от "Арсенала", набравшего ход в английской премьер-лиге многого ждали и в других внутренних соревнованиях. Конечно Кубок Английской лиги не самый престижный турнир, тому же кубку Англии он существенно уступает, но для первого года испанца в Британии и это было бы очень приятным достижением.Слабое место "Тоттенхэма" хозяева нащупали на первых минутах и давили на него до конца игры. Несмотря на то, что в итоге "Арсенал" проиграл, подход был верным. "Канониры" предпочитали врываться в заключительную треть поля, не сбавляя скоростей, из-за чего "шпоры" не всегда успевали перестраиваться. Чаще всего команда Эмери пользовалась левым полуфлангом - Триппьер регулярно пропускал "красно-белых" на своей половине, а Алдервейрельд далеко не всегда успевал страховать."Тоттенхэм" пытался сдерживать эти выбегания контролем, но первые минуты это удавалось плохо. Если Эриксен находил свободное пространство поблизости - да и то не для продвижения, а всего лишь, чтобы пережить прессинг, - то, например, дриблинг Алли, который ещё не успел стать главным героем, моментально пресекался.И по логике открывать счёт должны были хозяева. В одной из типичных атак "Арсенала" Алдервейрельд был очень тривиально обыгран простой стеночкой и Мхитарян выходил один на один. Самый лучший из армян сплоховал и пробил очень удобно для вратаря гостей.В середине поля "Тоттенхэму" было очень тяжело. Свободных ходов практически не было, единственным шансом оставалось сваливание на фланги, но там возможности комбинационной игры был ограничены. Но уже после 15-й минуты гости начали действовать впереди гораздо шире - появилось много переводов с края на край, существенно облегчавшие задачу команде Почеттино. А перед воротами Чеха было гораздо проще: там плотности, которая ожидала "Тоттенхэм" в центре, просто не было.Вратарь спасал "Тоттенхэм" не только в первом тайме, но и во втором: в первую очередь приходят на ум удары удары Мхитаряна и Ремзи. Только вот это не единственная заслуга Гассанига. Несмотря на то, что "шпоры" больше действовали позиционно, оба мяча они забили после быстрых и простых переходов в атаку - и оба раза в этом принимал участие вратарь.Голкипер "Тоттенхэм" прекрасно видел освободившееся пространство на чужой половине поля. Если в первой раз ему повезло, Сократис поскользнулся, то вот уже во втором тайме Гассанига сделал по-настоящему классный заброс на Кейна. Если бы этот футболист ещё сохранял хладнокровие при помощи полевым партнёрам, он был бы идеальной находкой для футбола Гвардиолы.Большую часть игры полузащитник проводил не очень ярко. Выделить сильнее, если бы не его результативные подвиги, хотелось бы того же Эриксена. Но два конкретных действия делают Алли лучшим футболистом этого матча без конкуренции.Сначала безукоризненная голевая передача на Сона, а затем издевательский гол в начале второго тайма, который снял, по большому счёту, все вопросы.Ах да, ещё Алли пококетничал с фанатами "Арсенала" и получил бутылкой по голове. Везде, как говорится, поспел.Нельзя сказать, что "Арсенал" был существенно хуже. Моментов у подопечных Эмери было чуть ли не больше. Но, во-первых, выручал вратарь, во-вторых, подводила реализация - со стороны "канониров" случались и штанги, и перекладина.Начало второго тайма целиком и полностью оставалось за хозяевами, но они слишком увлеклись и получили голевой выпад, после которого "Тоттенхэм" спокойно дожидался окончания встречи. Обидный для "Арсенала" вылет, но не вскрывший никаких особенных проблем в команде, кроме игры в обороне. Но мы ведь и до этого об этом знали.Заглавное фото: Catherine Ivill - AMA/Getty Images