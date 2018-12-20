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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Фабио Капелло отказался стать техническим директором "Ромы"
Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора "Ромы".
По информации Football Italia, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо, однако знаменитый итальянец заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.
В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.
По информации Football Italia, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо, однако знаменитый итальянец заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.
В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.
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