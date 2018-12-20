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Фабио Капелло отказался стать техническим директором "Ромы"

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло отказался от должности технического директора "Ромы".

По информации Football Italia, 72-летний итальянский специалист получил предложение от римского клуба около месяца назад. Предполагалась, что Капелло будет помогать главному тренеру "Ромы" Эусебио Ди Франческо, однако знаменитый итальянец заявил, что не заинтересован в работе на посту технического директора.

В настоящее время Капелло работает экспертом на Sky Sport Italia.
Теги: Рома Капелло
Сегодня, 09:11
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#1  EMDM   (Сегодня, 09:53)
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Болеет за:
ЦСКА
Мало предложили видимо.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
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