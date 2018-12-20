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Дженнаро Гаттузо может быть уволен до конца года

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в этом году, сообщает Football Italia.

По информации издания, руководство россонери дало Гаттузо время до конца декабря. За этот период "Милану" предстоит провести три матча – с "Фиорентиной" (22 декабря), "Фрозиноне" (26 декабря) и СПАЛом (29 декабря).

Если команда не добьется положительного результата на этом отрезке, Гаттузо будет отправлен в отставку.

В настоящий момент в список возможных сменщиков итальянца на посту главного тренера россонери входят Роберто Донадони и Арсен Венгер.
Теги: Милан Гаттузо
Сегодня, 10:38
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