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Матс Хуммельс провел юбилейный матч за "Баварию"

Матч 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) стал для защитника Матса Хуммельса юбилейным, 100-м в футболке "Баварии".

Хуммельс выступает в составе мюнхенцев с лета 2016 года. До этого футболист 7 лет защищал цвета дортмундской "Боруссии".



Напомним, что защитник является воспитанником "Баварии".
Теги: Хуммельс Бавария
Сегодня, 11:50
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Лицемерные они, эти футболисты..
сегодня он празднует сотый матч в составе Баварии, а под этой новостью висит забавная ссылка на такой вот текст

Матс Хуммельс: на "Баварию" мне плевать
Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс рассказал, что не считает себя баварцем, несмотря на то, что является воспитанником мюнхенского клуба.

Напомним, что Хуммельс не получил шанса закрепиться в основном составе «Баварии». Сначала он был отдан «Боруссии» в аренду, а затем права на него были выкуплены.

«Мне плевать на «Баварию». Я полностью потерял связь с ней. На данный момент, я не баварец, а «борусс», - заявил защитник.

30 ноября 2012


Забавно.
Футбольная преданность клубу прямо пропорциональна сумме, прописанной в клубном контракте. Шлюба это подтвердит.

кстати, Borussia- латиноязычная транскрипция германского топонима Prussia


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