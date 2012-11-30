Матс Хуммельс провел юбилейный матч за "Баварию"

Матч 16-го тура чемпионата Германии против "Лейпцига" (1:0) стал для защитника Матса Хуммельса юбилейным, 100-м в футболке "Баварии".Хуммельс выступает в составе мюнхенцев с лета 2016 года. До этого футболист 7 лет защищал цвета дортмундской "Боруссии".Напомним, что защитник является воспитанником "Баварии".