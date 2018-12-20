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Мауро Икарди и "Интер" не могут договориться по контракту

Football Italia сообщает, что нападающий Мауро Икарди не может договориться с руководством "Интера" по новому контракту.

Клуб хочет убрать из нового договора сумму отступных, чтобы полностью контролировать возможность трансфера игрока.

Агент Икарди наоборот настаивает на том, чтобы отступные увеличились. В данный момент эта сумма составляет 110 млн евро.
Теги: Икарди Интер
Сегодня, 14:36
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