Мауро Икарди и "Интер" не могут договориться по контракту

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:05
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (1)
Глава школы тренеров: самые интересные работы – у Березуцких, Кузьмина, Калешина и Глушакова (1)
15:33
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (4)
Удивительно, насколько Чалов оказался прав насчёт "Монако". Рассказываем, как там Александр Головин (4)
15:29
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (2)
Александр Егоров: на каждую судейскую ошибку приходится по пять классных решений, но это никому не интересно (2)
13:47
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
Игорь Коновалов: меня все устраивает в "Рубине", но слухи об интересе "Спартака" и "Зенита", конечно, приятны
12:28
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
Рейнгольд - о перестановках в руководстве "Спартака": меня это не интересует, главное - игра (3)
10:41
Сергей Кирьяков - о лимите: у нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать (1)
Сергей Кирьяков - о лимите: у нас не так много молодых игроков хорошего уровня, чтобы как-то их не защищать (1)
10:21
Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?" (33)
Павел Мамаев: ни у кого не было любовниц? Никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?" (33)
Вчера, 23:46
СМИ: "Реал" предлагает Моуринью 20 миллионов евро в год (5)
СМИ: "Реал" предлагает Моуринью 20 миллионов евро в год (5)
Вчера, 23:18
Ильзат Ахметов: поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь (1)
Ильзат Ахметов: поединок с "Реалом" запомнится на всю жизнь (1)
Вчера, 22:43
Даниэле Де Росси: "Рома" должна сменить курс
Даниэле Де Росси: "Рома" должна сменить курс
Вчера, 22:28
СМИ: "Барселона" хочет приобрести Ругани
СМИ: "Барселона" хочет приобрести Ругани
Мауро Икарди и "Интер" не могут договориться по контракту
Football Italia сообщает, что нападающий Мауро Икарди не может договориться с руководством "Интера" по новому контракту.
Клуб хочет убрать из нового договора сумму отступных, чтобы полностью контролировать возможность трансфера игрока.
Агент Икарди наоборот настаивает на том, чтобы отступные увеличились. В данный момент эта сумма составляет 110 млн евро.
Клуб хочет убрать из нового договора сумму отступных, чтобы полностью контролировать возможность трансфера игрока.
Агент Икарди наоборот настаивает на том, чтобы отступные увеличились. В данный момент эта сумма составляет 110 млн евро.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.