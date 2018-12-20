У Александра Головина в "Монако" появился новый тренер

"Монако" объявил о назначении Франка Пасси помощником главного тренера Тьерри Анри.52-летний специалист ранее работал в "Марселе" и "Лилле". В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993/94 выступал за монегасков."Монако" после 17 матчей занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.