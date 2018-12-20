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У Александра Головина в "Монако" появился новый тренер

"Монако" объявил о назначении Франка Пасси помощником главного тренера Тьерри Анри.

52-летний специалист ранее работал в "Марселе" и "Лилле". В качестве игрока Пасси провел более 500 матчей в чемпионате Франции, а в сезоне-1993/94 выступал за монегасков.

"Монако" после 17 матчей занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

A.S. Monaco
Теги: Монако Головин
Сегодня, 15:23
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:57)
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Скорей всего сменит Анри .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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