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Альфонс Ареола продлил контракт с "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола продлил контракт с парижским клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба клуба.

Ареола оказался в академии "ПСЖ" в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.
Теги: ПСЖ
Сегодня, 17:34
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