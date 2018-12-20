Альфонс Ареола продлил контракт с "ПСЖ"

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола продлил контракт с парижским клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба клуба.Ареола оказался в академии "ПСЖ" в 2006 году, а через три года подписал первый профессиональный контракт с клубом.