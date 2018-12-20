Владимир Путин: главные события года? Выборы президента и чемпионат мира по футболу

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что главными событиями года он считает выборы президента и чемпионат мира по футболу.Сегодня, 20 декабря, состоялась 14-я по счету ежегодная пресс-конференция, в рамках которой представители крупных федеральных СМИ и журналисты из регионов могли задать вопросы президенту России. Путина попросили рассказать, какие события уходящего года он считает самыми главными."Их два. Разумеется, это выборы президента. Это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным и для всей страны, и для всего мира, как выяснилось", — ответил Путин.