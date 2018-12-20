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Владимир Путин: главные события года? Выборы президента и чемпионат мира по футболу

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сказал, что главными событиями года он считает выборы президента и чемпионат мира по футболу.

Сегодня, 20 декабря, состоялась 14-я по счету ежегодная пресс-конференция, в рамках которой представители крупных федеральных СМИ и журналисты из регионов могли задать вопросы президенту России. Путина попросили рассказать, какие события уходящего года он считает самыми главными.

"Их два. Разумеется, это выборы президента. Это важно для всей страны. И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным и для всей страны, и для всего мира, как выяснилось", — ответил Путин.

НТВ
Теги: Путин
Сегодня, 19:03
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#4  Сибирячок   (Сегодня, 20:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Повышение пенсионного возраста, повышение ндс, повышение тарифов ЖКХ, повышение пошлины на регистрацию авто и права, повышение пошлины на загранпаспорта, лишение пострадавших в ЧС граждан права на бесплатное жильё, новые штрафы для митингующих... И ещё много всего нового, противно писать уже rage

Есть и понижение. Уровня жизни.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:50)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Повышение пенсионного возраста, повышение ндс, повышение тарифов ЖКХ, повышение пошлины на регистрацию авто и права, повышение пошлины на загранпаспорта, лишение пострадавших в ЧС граждан права на бесплатное жильё, новые штрафы для митингующих... И ещё много всего нового, противно писать уже rage



И чемпионат мира по футболу. Это тоже оказалось важным и для всей страны, и для всего мира, как выяснилось", — ответил Путин.


... и зрелищ (С)

все помнят- КАКИМ ОБРАЗОМ они объявили о повышении пенсионного возраста.
Во время футбольчика, внезапно и подленько, когда восторженная страна размякла от *неожиданной* победы над саудитами, когда всё вокруг было напичкано росгвардией (этих нельзя называть с большой буквы) и полицией, когда любой митинг по горячим следам немедленно был бы задушен самыми жестокими способами..

время для удара по Народу было выбрано, конечно, удачно.

однако, они не оригинальны.
все их методички написаны ещё тысячи лет назад.

но История этих тысячелетий их ничему так и не научила.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:39)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Повышение пенсионного возраста, повышение ндс, повышение тарифов ЖКХ, повышение пошлины на регистрацию авто и права, повышение пошлины на загранпаспорта, лишение пострадавших в ЧС граждан права на бесплатное жильё, новые штрафы для митингующих... И ещё много всего нового, противно писать уже rage


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
выборы - это разве событие? обычная рутина


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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