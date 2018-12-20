СМИ: "Бавария" готова предложить 78 миллионов евро за де Йонга

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.Как утверждает Daily Mail, мюнхенский клуб готов предложить 78 миллионов евро за 21-летнего голландца.Основными конкурентами "Баварии" в борьбе за де Йонга являются "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Барселона".