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СМИ: "Бавария" готова предложить 78 миллионов евро за де Йонга

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Аякса" Френки де Йонга.

Как утверждает Daily Mail, мюнхенский клуб готов предложить 78 миллионов евро за 21-летнего голландца.

Основными конкурентами "Баварии" в борьбе за де Йонга являются "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Барселона".

"СЭ"
Теги: Бавария де Йонг
Сегодня, 21:50
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