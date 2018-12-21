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The Sun: А. Санчес выиграл у Маркоса Рохо крупную сумму, поставив на увольнение Моуринью

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес выиграл у Маркоса Рохо 25 тыс. долларов, сделав ставку на увольнение Жозе Моуринью.

По информации The Sun, чилиец отправил сообщение в чат игроков манкунианцев в мессенджере Whatsapp.

"Я же тебе говорил! Терпение — это всё, что нужно. Рохо, ты должен мне 25 тыс. долларов!", — говорится в сообщении.

Ранее чилийский футболист рассказывал своему окружению о желании уйти из стана "красных дьяволов". Форвард был недоволен положением в команде и считал, что Жозе Моуринью несправедлив к нему.
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью Санчес Рохо
Сегодня, 10:48
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