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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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10:25
Глава "Уфы": у нас отличный менеджмент - в прошлом сезоне мы заняли 6 место за 1 млрд, "Зенит", например, потратил 11
Глава "Уфы": у нас отличный менеджмент - в прошлом сезоне мы заняли 6 место за 1 млрд, "Зенит", например, потратил 11
08:54
"Я должен быть здесь, #####!" - Дзюба рассказал, как появилось его фирменное празднование голов (8)
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Неймар сменил имидж (фото)
Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар решил кардинально поменять имидж.
Футболист сменил прическу. Теперь на голове форварда — дреды. Одно из фото он выложил в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 26-летний Неймар принял участие в 19 официальных матчах за "ПСЖ", забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
Футболист сменил прическу. Теперь на голове форварда — дреды. Одно из фото он выложил в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 26-летний Неймар принял участие в 19 официальных матчах за "ПСЖ", забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
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