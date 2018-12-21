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Неймар сменил имидж (фото)

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар решил кардинально поменять имидж.

Футболист сменил прическу. Теперь на голове форварда — дреды. Одно из фото он выложил в своем инстаграме.



В нынешнем сезоне 26-летний Неймар принял участие в 19 официальных матчах за "ПСЖ", забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.


Сегодня, 11:23
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#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:13)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ФКСМ_1922
Как моя швабра

проверь, дома ли она? smile
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:09)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Как моя швабра


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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