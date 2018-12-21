Неймар сменил имидж (фото)

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар решил кардинально поменять имидж.Футболист сменил прическу. Теперь на голове форварда — дреды. Одно из фото он выложил в своем инстаграме.В нынешнем сезоне 26-летний Неймар принял участие в 19 официальных матчах за "ПСЖ", забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.