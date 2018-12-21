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Агент Габбьядини: ЦСКА и "Спартак"? Впервые слышу

Агент форварда "Саутгемптона" Маноло Габбьядини Сильвио Пальяри прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны "Спартака" и ЦСКА.

"ЦСКА и "Спартак" хотят приобрести Маноло? Впервые об этом слышу. Никаких переговоров по этому переходу не ведется", – сказал Пальяри.

"Чемпионат"
Теги: ЦСКА Спартак Габбьядини
Сегодня, 11:50
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#3  Borg  Burg (Сегодня, 12:40)
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online

Цитата: dobr25
Многие понимают и знают,что у России нет денег как были до 2014


Серьезно?))))))))) Например у Спама- купили Айртона за 7 млн, при его цене- 2 млн)))

И причем здесь "деньги России"? Деньги России только в Крыльях им подобных.
А У Спама- деньги Федуна, у ЦСКА - деньги Гинера, у Зенита - деньги Газпрома , хотя тут это и есть "деньги России", причем бесконтрольные.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  dobr25  Самарская область (Сегодня, 12:31)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Borg
АГа, старая добрая схема от хитрожопого ДиМарцио. Никому не нужный, забытый всеми отстой сначала засвечивается на Calciomercato, типа "инетересуются Спартак, ЦСКА..." можно присобачить и Зенит или ЛОко, не важно. Главное общий тренд- безумные русские с шальными деньгами "интерсуются".

уже давно такой тренд изжил себя!Многие понимают и знают,что у России нет денег как были до 2014


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#1  Borg  Burg (Сегодня, 12:07)
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online

АГа, старая добрая схема от хитрожопого ДиМарцио. Никому не нужный, забытый всеми отстой сначала засвечивается на Calciomercato, типа "инетересуются Спартак, ЦСКА..." можно присобачить и Зенит или ЛОко, не важно. Главное общий тренд- безумные русские с шальными деньгами "интерсуются".

Потом , мгновенно, тут же выступает агент и говорит что "ничего не слышал".. И гавно уже на слуху, авось кто- то и клюнет, под "интрес ЦСКА и Спартака")))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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