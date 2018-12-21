Владелец румынского клуба считает присутствие женщин в футболе опасным

Владелец румынского ФКСБ Джиджи Бекали заявил, что создание женской футбольной команды то же самое, что оправдание идей сатаны.Журналисты поинтересовались у функционера, что он будет делать, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросит его создать женскую команду."Я уйду из футбола. Их тело не для футбола. Это опасно. Женщины созданы для того, чтобы быть красивыми и привлекать противоположный пол", — цитирует Бекали CNN со ссылкой на эфир румынского телеканала Pro X.Напомним, что глава румынского клуба известен экстравагантным поведением. Так, в 2013 году он отказался встретиться с президентом амстердамского "Аякса" Хенни Хендриксом из-за того, что тот носит дешевую обувь, а в 2009 уволил турецкого тренера по физподготовке Юкселя Есилову, так как он мусульманин и мешает его "христианской" команде.