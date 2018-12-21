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Агент Сифуэнте: из России предложений не получали. Джон, скорее всего, продолжит карьеру в МЛС

Франси Боде, представляющий интересы эквадорца Джона Сифуэнте, опроверг информацию о том, что футболист может продолжить карьеру в России. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

"Джон Сифуэнте, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в МЛС, но переход еще не оформлен. Из России мы никаких предложений не получили", - цитирует Боде "Спорт24".
Теги: Сифуэнте МЛС
Сегодня, 18:16
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