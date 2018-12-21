Лучшие немецкие команды, "Ювентус" против "Ромы". Анонс самого интересного на этих выходных

В тяжёлые времена без родной РПЛ остаётся спасаться только зарубежными чемпионатами.расскажет, что интересного на этих выходных посмотреть из европейского футбола, и поможет сделать выбор.Времена неколебимой гегемонии "Баварии" прошли. В кои-то веки у немцев есть претенденты на победу в бундеслиге в количестве больше одного. Главным из них является дортмунская "Боруссия" - бодрый коллектив Люсьена Фавра с нашим хорошим знакомым Акселем Витселем в центре. Преследуют "шмелей" "Бавария" и "Боруссия" из Мёнхенгладбаха. У них на шесть очков меньше.Эта игра будет очень важным испытанием для хозяев. Футбольная общественность ждала, когда же "Боруссия" зашатается под психологическим прессом, и в минувшем туре они наконец-то проиграли "Фортуне". Следующий матч определяющий: помимо того, что это битва с прямым конкурентов, болельщики узнают, справилась ли "Боруссия" или у них действительно невротические проблемы.Рекламировать бригаду Клоппа уже не нужно. В прошлом туре она задушила "Манчестер Юнайтед", а сам немец в третий раз стал причиной увольнения Жозе. "Ливерпуль" идёт на чистом первом месте в таблице и ещё не проигрывал. И самое главное - они показывают очень зрелищный футбол.Терять очки скаузерам нельзя просто никак: сзади напирает "Манчестер Сити". Но "волки", против которых им предстоит играть, в этом сезоне довольно удачно действуют против команд большой шестерки. Из грандов их обыгрывал только "Тоттенхэм", а все остальные - теряли очки."Бавария" понемногу приходит в себя после смазанного старта: в последних четырёх турах баварцы одержали четыре победы. До зимнего перерыва в чемпионате догнать "Боруссию" они наверняка не смогу, но вот сократить отставание до 3-х очков вполне - при учете, конечно, если Дортмунд проиграет.Главному тренеру "Баварии" Нико Ковачу предстоит поездка во Франкфурт, где он раньше работал - и даже выиграл с "Айнтрахтом" кубок Германии, обыграв в финале свой нынешний клуб. Все бы ничего, но хозяева встречи провели очень неплохой первый круг, так что "Звезде юга" будет очень непросто.Здесь, на самом деле, нет никакой особой интриги. Всё очень просто: "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе и вступил в следующую эпоху, насчёт которой очень сложно пока что хоть что-нибудь предполагать. До конца сезона "дьяволами" будет рулить Уле Гуннар Сульшер, некогда звёздный игрок "МЮ".Конечно по первой игре особенно многого не распознаешь, но хотя бы посмотреть на то, как футболисты принимают нового руководителя, явно стоит. На некоторые вопросы об игровой стилистике, к которой потянется норжевец, мы наверняка узнаем ответы.Напоследок нам досталось главное украшение этих выходных. Особенно для тех, кто ценит итальянский футбол. У "Юве" всё в большом порядке - Старая Синьора лидирует в Серии А, Криштиану забил в дебютном дерби против "Торино" и гол этот оказался победным. Единственным разочарованием для них стали результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов - получить "Атлетико" в 1/8 никому не хотелось бы."Рома" продолжает свой неблагополучный сезон, но укусить "Ювентус" наверняка способна. Пусть итальянцам не хватает стабильности - в одном конкретном матче это вообще не играет роли. В любом случае нас ждёт очень эмоциональный и жесткий матч, в котором - скорее всего, - несмотря на разрыв в турнирной таблице, найдется место интриге.