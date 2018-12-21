Андрею Талалаеву сократили срок дисквалификации в Армении на два месяца

Главному тренеру ереванского "Пюника" Андрею Талалаеву сократили срок дисквалификации.Талалаев 2 декабря оскорбил 4-го арбитра во время матча чемпионата между командами "Пюник" и "Гандзасар" (1:3). Дисциплинарный комитет Федерации футбола Армении (ФФА) отстранил тренера до 31 мая 2019 года."Пюник" оспорил дисквалификацию. Апелляционный комитет ФФА принял во внимание то, что Талалаев впервые допустил подобное нарушение, и сократил срок дисквалификации до 31 марта, сообщается на официальном сайте организации.Выступление в чемпионате Армении после зимней паузы "Пюник" возобновит 3 марта. До 31 марта команде предстоит провести пять матчей.